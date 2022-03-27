Глава самопровозглашенной ЛНР заявил о планах провести референдум о вхождении в состав России

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", — заявил Пасечник в воскресенье журналистам.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Госдума ратифицировала договоры 22 февраля.

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