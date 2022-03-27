DELFI В УКРАИНЕ | Львов после вчерашних ударов: улицы полны людей, паники нет

На улицах очень много людей. Вероятно, это не только местные львовяне, но и другие украинцы, которые уехали из опасных мест.

В магазинах еды пока много, пустых полок нет, но алкоголь купить нельзя из-за введенных ограничений. В каждой области ограничения разные: где-то можно купить пиво и вино, где-то алкоголь вообще запрещен к продаже.

Вчера по Львову были нанесены удары по двум объектам – нефтебазе и заводу. В это время мы делали интервью в баре, где временно расположен пресс-центр. Сначала заработала сирена, потом мы почувствовали несколько ударов - затряслись стекла.

Люди на улице воспринимали это спокойно, паники не было.