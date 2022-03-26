Россия провела учения ПВО с применением систем С-400 в Калининградской области

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота провели плановое учение по отражению удара условного противника", — сообщили в пресс-службе "Интерфаксу".

По ее данным, условный противник по замыслу учения планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры. Роль самолетов условного противника выполнили истребители Су-27 морской авиации флота.

"Боевые расчеты С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей") немедленно взяли цели на сопровождение, выполнили захват и электронными пусками ракет уничтожили средства воздушного нападения при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления авиации условного противника", — отмечается в сообщении.

В плановом учении были задействованы около 20 единиц военной и специальной техники.