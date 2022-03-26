26.03.2022, 21:18
В Таллиннском центре содержания заключенных покончил с собой 42-летний мужчина
Foto: Argo Ingver
Сегодня около 16.35 полицейские Таллиннского центра содержания заключенных обнаружили, что в камере заключения покончил с собой 42-летний мужчина.
Мужчина был в камере один и находился под арестом на время предварительного следствия.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, полицейские следят за арестованными и регулярно проверяют камеры. ”К сожалению, это не помогло избежать случившегося. Все обстоятельства происшествия выясняются”, — добавил Кирсс.