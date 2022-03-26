Байден назвал Путина ”мясником” и заявил, что он больше не может оставаться у власти

Позднее американский президент провел пресс-конференцию, на которой заявил, что война с Украиной уже стала для России ”стратегическим провалом”. По словам Байдена, она отбросила Россию в XIX век.

Президент США также обратился к россиянам, заявив, что ”российский народ нам не враг”. По словам Байдена, он отказывается верить в то, что россияне ”приветствуют убийство невинных детей” и одобряют бомбардировки школ и больниц в Украине.

Снова говоря о Путине, Байден сказал: ”Этот человек не может оставаться у власти”.

Комментируя слова Байдена о ”мяснике”, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ”каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации” США.

Ранее Байден называл Путина ”кровавым диктатором и чистейшим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины”.