Новое обострение в Нагорном Карабахе: от отключения газа до взятия высоты

После войны осенью 2020 года в зоне Карабахского конфликта и на границе между Арменией и Азербайджаном продолжались перестрелки, в которых стороны обвиняли друг друга.

На этот раз азербайджанской стороне удалось взять высоту и село, которые, по словам МИД Армении, находятся в зоне ответственности российских миротворцев. Их Россия ввела в Карабах после 44-дневной войны. Российские миротворцы находятся между позициями азербайджанских и армянских войск.

По данным армянской стороны, столкновение началось в четверг, когда азербайджанские войска вошли в село Парух (Фарух). Кроме того, армяне эвакуировали население из села Храморт (в Азербайджане это село называется Пирляр).

В пятницу власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили, что Азербайджан применил ночью турецкие беспилотники "Байрактар". МИД Армении заявил, что ожидает от российских миротворцев, что те "примут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента".

Азербайджанский МИД говорит, что никакой эскалации нет, и Армения занимается "очередной попыткой ввести в заблуждение международное сообщество". Ведомство также утверждает, что азербайджанские военные лишь уточняли расположение позиций, и "нет никаких поводов для истерии".

Армянская сторона сообщает о нескольких погибших и раненых военных с обеих сторон. В минобороны Азербайджана говорят, что никаких военных столкновений не было и погибших нет.

На глазах у миротворцев

В СМИ Азербайджана и Армении распространилось видео, в котором утверждается, что азербайджанские военные на глазах у миротворцев прокладывают дорогу к одной из стратегических высот. Официально это ни одной из сторон не подтверждалось.

Своим видением о произошедшим у села Парух (Фарух) поделился в "Tвиттере" политолог из Карабаха Тигран Григорян.