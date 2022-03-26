26.03.2022, 18:45
Полиция задержала в Ласнамяэ мужчину, который устроил во дворе дома стрельбу
Foto: Eero Vabamägi
В Субботу около 15:10 в полицию поступило сообщение, что во дворе дома на улице Викерлазе в Ласнамяэ 47-летний мужчина стреляет из похожего на оружие предмета. Полиция задержала горе-стрелка.
Об инциденте сообщил в полицию случайный прохожий. Полиция прибыла на место происшествия, огородила его и начала выяснять обстоятельства. Выяснилось, что мужчина находится в квартире — вскоре он сделал еще один выстрел с балкона.
Спецподразделение полиции K-Komando проникло в квартиру и задержало мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания он оказывал сопротивление и получил легкие травмы, ему оказали первую помощь.
Посторонние люди в инциденте не пострадали.