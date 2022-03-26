СМИ: погибший в Украине российский генерал обещал победу в течение нескольких часов
Согласно выполненному украинской разведкой радиоперехвату, последний из убитых в ходе боевых действий на территории Украины российских генералов накануне вторжения пообещал, что российская сторона одержит победу в течение нескольких часов, пишет rus.err.ee.
Генерал-лейтенант Яков Резанцев (48), погибший в результате авиаудара украинской армии по аэропорту Чернобаевка под Херсоном, командовал базировавшейся в Ставрополе 49-й объединенной армией Южного военного округа РФ.
В перехваченном украинской разведкой разговоре по радиосвязи российский солдат рассказывает своему командиру о тяжелом положении российских подразделений, о том, что их часть находится под постоянным обстрелом и что половина солдат части имеет обморожения, сообщает The Times.
"Здесь командует Резанцев. Мы видели его только один раз, когда он приехал сюда. Это было через четыре дня после нашего прибытия. Знаешь, что он нам сказал? Он сказал: не секрет, что до конца спецоперации осталось всего несколько часов. Мы всё ждем, когда эти часы закончатся", — сказал российский военный в перехваченном разговоре. Украинская разведка опубликовала его запись в социальных сетях в начале этой недели.
The Times отмечает, что российских генералов вынуждают лично прибывать в прифронтовые части, чтобы поднимать боевой дух российских военных. Там они могут попасть под огонь украинских частей.
По сообщению украинской стороны, к сегодняшнему дню было убито семь российских генералов, в том числе шесть из состава российских регулярных войск и один из чеченских спецподразделений.