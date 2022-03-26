СМИ: погибший в Украине российский генерал обещал победу в течение нескольких часов

"Здесь командует Резанцев. Мы видели его только один раз, когда он приехал сюда. Это было через четыре дня после нашего прибытия. Знаешь, что он нам сказал? Он сказал: не секрет, что до конца спецоперации осталось всего несколько часов. Мы всё ждем, когда эти часы закончатся", — сказал российский военный в перехваченном разговоре. Украинская разведка опубликовала его запись в социальных сетях в начале этой недели.