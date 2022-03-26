Что делать, если деньги тают в руках, как мороженое в жаркий летний день?
Почему Вы просто стоите и смотрите, как мороженое тает в руке? Даже просто купить что-то нужное за Ваши деньги, т. е., быстро съесть мороженое — это лучше, чем позволить ему просто таять и капать на землю, ничего не делая. Сейчас у наших людей в общей сложности больше денег на банковских счетах, чем когда-либо прежде. Проблема, однако, в том, что на данный момент эти деньги просто обесцениваются из-за инфляции. Ещё хуже то, что доля срочных вкладов, по которым начисляются проценты, в эстонских банках постоянно сокращается. Но это именно тот вид вклада, который может обеспечить хотя бы частичную защиту тающим сбережениям. Читать дальше:
Конечно, свою роль в этом играют крупные банки, которые, предлагая практически нулевую процентную ставку, ”отучили” сотни тысяч своих клиентов пользоваться срочными вкладами, а с другой стороны, сами люди, которые, не получив помощи от домашнего банка, не знают, как, или просто ленятся обратиться в другой банк.
Состояние мировой экономика вынуждает имеющих сбережения людей делать выбор
Мы уже говорили о чрезвычайно быстром 12-процентном росте потребительских цен за последний год. К сожалению, прогноз большинства аналитиков показывает, что в ближайшие несколько лет мы не можем ожидать возврата к привычному для Эстонии уровню инфляции в 3-5%, а в худшем случае нас ожидают двузначные цифры. Иными словами, вполне реалистичный сценарий таков, что в феврале 2024 года покупательная способность всех наших сбережений будет примерно на треть меньше, чем она была в феврале 2021 года. Каждому рационально мыслящему человеку стоит взвесить, следует ли ему что-либо предпринять, и что именно, чтобы улучшить ситуацию. Можно, конечно, ничего не делать, но надо хотя бы обладать информацией, чтобы покорность судьбе и принятие такого хода событий было свободным выбором.
Другая сторона трагедии таяния сбережений людей заключается в статистике вкладов, регулярно публикуемой центральным банком. Посмотрим, что изменилось в этой картине за последние десять лет. По состоянию на 29 февраля 2012 г. у физических лиц Эстонии были вклады на общую сумму 4,4 миллиарда евро, из которых 48,6% или почти 2,2 миллиарда были на срочных вкладах. Другими словами, деньги на этих вкладах зарабатывали своим владельцам значительные проценты, в отличие от денег на текущих банковских счетах, для которых тогда практически не было предусмотрено процентов. Десять лет спустя, 31 января 2022 года, объём вкладов на банковских счетах жителей Эстонии вырос до 11 миллиардов евро. Это радует, но есть и обратная сторона — срочные вклады составили всего 13,4% этой суммы. На самом деле, результат просто поразителен — почти 9,5 миллиарда евро, принадлежащих жителям Эстонии, лежат на банковских счетах с близкой к нулю процентной ставкой, т. е. мороженое тает со скоростью около 10% в год.
Меньшее, что Вы можете сделать
У рационального человека, по крайней мере, теоретически, есть несколько вариантов того, как лучше защитить свои сбережения от инфляции. Большинство таких вариантов сопряжены с определённым риском, иначе говоря, с потерей части сбережений, а в особо неудачном случае — всего, что удалось накопить. Поэтому в нынешнее неспокойное время фондовый рынок, золото и криптовалюты для многих не являются приемлемым решением. В результате пандемии, войны, санкций или любого другого неожиданного кризиса перспективный сектор экономики или регион может в одночасье потерять значительную часть своей стоимости и превратиться практически в мусорные активы.
По-настоящему не склонному к риску и/или консервативному вкладчику сегодня нельзя посоветовать ”безопасную парковку” для сбережений (NB! Я не говорю о владельцах инвестиционного портфеля) кроме двух вариантов: либо положить деньги на срочный вклад, либо искать облигации с достаточными гарантиями, чтобы надёжно получить несколько более высокую процентную ставку.
Сегодня процентная ставка в размере 1-2%, предлагаемая небольшими банками, на первый взгляд может показаться скромной, но она даёт возможность хранить Ваши сбережения без риска, получая при этом на несколько процентов больше, чем ничего. Если Ваш домашний банк такой возможности не предлагает, обратитесь к конкуренту. И все же, обращайтесь именно в банк, потому что в банках вклады на сумму до 100 000 евро обеспечиваются государственным Гарантийным фондом. Точно также, как в силу конкуренции процентные ставки по кредитам стали для людей намного более выгодными, более выгодными стали и проценты по вкладам. Однако в этом вопросе надо быть внимательными, поскольку эта защита распространяется только на деньги, размещённые в банках.
Что бы Вы ни предприняли, самое главное — не стоять на солнце со стаканчиком мороженого в руке, покорно наблюдая, как Ваши сбережения утекают сквозь пальцы и становятся уличной пылью. Сделайте что-нибудь, чтобы защитить свои сбережения!