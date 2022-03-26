Что делать, если деньги тают в руках, как мороженое в жаркий летний день?

Почему Вы просто стоите и смотрите, как мороженое тает в руке? Даже просто купить что-то нужное за Ваши деньги, т. е., быстро съесть мороженое — это лучше, чем позволить ему просто таять и капать на землю, ничего не делая. Сейчас у наших людей в общей сложности больше денег на банковских счетах, чем когда-либо прежде. Проблема, однако, в том, что на данный момент эти деньги просто обесцениваются из-за инфляции. Ещё хуже то, что доля срочных вкладов, по которым начисляются проценты, в эстонских банках постоянно сокращается. Но это именно тот вид вклада, который может обеспечить хотя бы частичную защиту тающим сбережениям. Читать дальше:

Конечно, свою роль в этом играют крупные банки, которые, предлагая практически нулевую процентную ставку, ”отучили” сотни тысяч своих клиентов пользоваться срочными вкладами, а с другой стороны, сами люди, которые, не получив помощи от домашнего банка, не знают, как, или просто ленятся обратиться в другой банк.

Состояние мировой экономика вынуждает имеющих сбережения людей делать выбор

Мы уже говорили о чрезвычайно быстром 12-процентном росте потребительских цен за последний год. К сожалению, прогноз большинства аналитиков показывает, что в ближайшие несколько лет мы не можем ожидать возврата к привычному для Эстонии уровню инфляции в 3-5%, а в худшем случае нас ожидают двузначные цифры. Иными словами, вполне реалистичный сценарий таков, что в феврале 2024 года покупательная способность всех наших сбережений будет примерно на треть меньше, чем она была в феврале 2021 года. Каждому рационально мыслящему человеку стоит взвесить, следует ли ему что-либо предпринять, и что именно, чтобы улучшить ситуацию. Можно, конечно, ничего не делать, но надо хотя бы обладать информацией, чтобы покорность судьбе и принятие такого хода событий было свободным выбором.