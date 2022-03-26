За сутки в Эстонии выявлено 1274 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 26 марта в больнице находятся 366 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 164 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 97, или 59%, не вакцинированы и 67, или 41%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,1 вакцинированный человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 3,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни, из которых в 19 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 22,3 симптоматических пациента с COVID-19 в день.

Умерло семь зараженных коронавирусом, все из которых не были вакцинированы: 47-летний мужчина, 73-летний мужчина, 75-летний мужчина, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина, 86-летний мужчина и 87-летняя женщина..

За последние сутки проанализировали 3416 результатов теста, из которых 1274 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 95 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 104 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 687 дозу вакцины, из них новых вакцинаций начали 52. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 442 906 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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