Второй государственный пункт приема беженцев будет открыт в Тарту

В пункте приема приехавшие из Украины получат информацию и на месте сотрудники центра смогут выяснить, в какой помощи может человек нуждаться. На месте военные беженцы получат эстонский личный код и при желании вид на жительство сроком на год. При необходимости будет оказана первая помощь. После этого военные беженцы будут доставлены в места размещения в Южной Эстонии.

По словам руководителя Южно-Эстонского регионального объединенного штаба Валло Коппеля, благодаря тому, что в Тартуском пункте приема можно будет на месте получить разные услуги, прибывшие в Эстонию беженцы сэкономят время. „A нам это дает возможность помочь украинцам так, чтобы их дальнeйшее обустройство жизни здесь шло без запинок. То, что много услуг можно получить в одном месте, поможет украинцам лучше сориентироваться и понять, что нужно для проживания в чужой стране и незнакомой среде”, — сказал Коппель.

Еще одна цель этого пункта приема — направлять военных беженцев в места размещения для проживания по всей Южной Эстонии более координированно, так как сейчас в некоторых местных самоуправлениях большая нагрузка, в том время как в другие волости или города Департамент социального страхования на проживание еще не направлял.

Тартуский центр прима будет находиться по адресу Рийа, 179a. Нынешний пункт в отеле „Raadimõisa” будет дальше предлагать услуги по размещению.

Первый государственный пункт приема был открыт 21 марта в Пярну, где в течение четырех суток было принято 900 военных беженцев. После открытия второго пункта все прибывающие в Эстонию беженцы после пересечения границы будут направляться в Тарту или Пярну, чтобы им можно было оказать как можно быстрее помощь и направить в место временного размещения.

Всего Эстония приняла более 23 000 военных беженцев из Украины. Ходатайств о временной защите получено 7350.