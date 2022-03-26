”Критикой лучше не заниматься тем, кто убивает”. Путин упомянул Джоан Роулинг в своей речи о ”культуре отмены” — и получил от нее ответ

25 марта Владимир Путин заявил, что Россия стала жертвой западной ”культуры отмены”, и ”сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ”. В своей речи президент России среди прочего сказал, что не так давно ”отменили” писательницу Джоан Роулинг.

”За то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод”, — сказал Путин (цитата по ТАСС).

После начала российского вторжения в Украину некоторые российские деятели культуры и спорта столкнулись с отменой своих выступлений или отказом от сотрудничества за рубежом.

”Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных людей за их „преступное” сопротивление, или тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов”, — написала Роулинг в твиттере, прикрепив к сообщению запись ”Би-би-си” о преследовании Алексея Навального в России.