ФОТО | На площади Вабадузе зажгли свечи в память о мартовских депортациях

Сегодня исполняется 73 года со дня начала массовых депортаций, которые проводились советской властью. В результате более 20 000 человек были насильственно депортированы из Эстонии в Сибирь. На площади Вабадузе традиционно зажгли поминальные свечи. Внимательные читатели, однако, обратили внимание на печальный факт — их стало значительно меньше, чем в предыдущие годы.