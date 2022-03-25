25.03.2022, 21:12
ФОТО | На площади Вабадузе зажгли свечи в память о мартовских депортациях
Сегодня исполняется 73 года со дня начала массовых депортаций, которые проводились советской властью. В результате более 20 000 человек были насильственно депортированы из Эстонии в Сибирь. На площади Вабадузе традиционно зажгли поминальные свечи. Внимательные читатели, однако, обратили внимание на печальный факт — их стало значительно меньше, чем в предыдущие годы.
С сегодняшнего дня и до конца завтрашнего дня на площади Вабадузе установлена инсталляция, изображающая границу бывшего Советского Союза с железнодорожными ветками, которые доставляли депортированных в сибирские лагеря и другие места депортации. Железная дорога и пункты назначения отмечены красными огнями.
Поминальные свечи были зажжены сегодня вечером в 18:00.
В предыдущие годы свечи также освещали площадь Вабадузе, но в этом году мероприятие было более скромным.
Для сравнения — фото прошлых лет: