Государство ищет возможности размещения беженцев в пустующих зданиях, в том числе в бывших общежитиях и домах престарелых, но, по словам Генерального секретаря Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, люди должны снимать жилье и самостоятельно.

"Хочу пояснить для всех: первая помощь беженцам оказывалась для того, чтобы люди смогли отойти от шока, от войны, но нужно вступать и в обычную жизнь, а эта жизнь ничем не отличается от жизни эстоноземельцев. Поэтому беженцы остаются здесь, но за съемное жилье должны будут платить сами", — сказал Мяндмаа.