Государство ищет возможности размещения беженцев в пустующих зданиях
В Эстонию уже прибыло более 22 000 беженцев из Украины, государство содействует тому, чтобы беженцы могли скорее адаптироваться в Эстонии и справляться с повседневной жизнью, в том числе предоставляя бесплатное жилье, пишет rus.err.ee.
Если сначала беженцев размещали в отелях, то с наступлением туристического сезона это сделать становится все сложнее.
Государство ищет возможности размещения беженцев в пустующих зданиях, в том числе в бывших общежитиях и домах престарелых, но, по словам Генерального секретаря Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, люди должны снимать жилье и самостоятельно.
"Хочу пояснить для всех: первая помощь беженцам оказывалась для того, чтобы люди смогли отойти от шока, от войны, но нужно вступать и в обычную жизнь, а эта жизнь ничем не отличается от жизни эстоноземельцев. Поэтому беженцы остаются здесь, но за съемное жилье должны будут платить сами", — сказал Мяндмаа.