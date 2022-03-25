ЧП и криминал
25.03.2022, 15:25

Пьяный мужчина угрожал соседу оружием и устроил во дворе стрельбу

 
Foto: Eero Vabamägi

24 марта полиция получила вызов в волость Кастре, где пьяный мужчина размахивал огнестрельным оружием, угрожал соседу и совершил во дворе несколько выстрелов в воздух.

В результате случившегося никто не пострадал.

Полиция задержала 56-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения в качестве подозреваемого. Оружие, которым мужчина владел незаконно, было изъято на хранение.

Детали инцидента будут установлены в ходе уголовного расследования.

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