Пьяный мужчина угрожал соседу оружием и устроил во дворе стрельбу

Полиция задержала 56-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения в качестве подозреваемого. Оружие, которым мужчина владел незаконно, было изъято на хранение.

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