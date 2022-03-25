25.03.2022, 15:25
Пьяный мужчина угрожал соседу оружием и устроил во дворе стрельбу
Foto: Eero Vabamägi
24 марта полиция получила вызов в волость Кастре, где пьяный мужчина размахивал огнестрельным оружием, угрожал соседу и совершил во дворе несколько выстрелов в воздух.
В результате случившегося никто не пострадал.
Полиция задержала 56-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения в качестве подозреваемого. Оружие, которым мужчина владел незаконно, было изъято на хранение.
Детали инцидента будут установлены в ходе уголовного расследования.
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