МНЕНИЕ | Цена войны. К каким экономическим последствиям для Эстонии и всего мира приведет российско-украинский вооруженный конфликт

В тяжёлой ситуации окажется и аграрный сектор России. Несмотря на то, что политика импортозамещения в России имеет определённые успехи и страна является крупнейшим мировым экспортёром зерна, многие направления сельского хозяйства находятся в критической зависимости от импорта. Например, Россия импортирует до 100% мальков и оплодотворённой икры ценных пород рыб, 90% инкубационного яйца куриного, 80% замороженных эмбрионов крупного рогатого скота, 60% семенного материала сахарной свёклы, подсолнечника, овощей и бобовых культур. Непростая ситуация складывается в фармацевтике, IT-индустрии, в транспортной отрасли, зависящей от зарубежных поставок запчастей для авиации, автомобилей и подвижного состава железных дорог. Пока Россия живёт на старых запасах, но к концу года они иссякнут. Китай и другие страны, не поддержавшие санкции против России, возместить все потери не смогут, т.к. тоже окажутся в условиях глобального кризиса. Потери от санкций для России могут быть такой глубины, что даже через год после их отмены стране понадобится не менее 5-10 лет для восстановления довоенного уровня экономического развития.

Однако и экономика Европы не избежит серьезных последствий российско-украинского конфликта. Здесь можно выделить два дивизиона – оперативный и стратегический. Россия хоть и является крупной страной, но не составляет большой процент от общих мировых расходов на технологии. На неё приходится только 5,5% европейских расходов на технологии. Другое дело – аграрный сектор. Уже понятно, что сокращение экспорта зерновых культур, а на Россию и Украину приходится 30% мирового экспорта пшеницы, грозит голодом и резким ростом цен на продовольствие, поскольку в основе любого вида сельскохозяйственного производства лежит зерно. На это накладываются логистические сложности с поставками минеральных удобрений. Это все перспективы текущего года. В дальнейшем, конечно, рынки отреагируют не только повышением цен, но и расширением предложения за счёт пшеницы из Австралии и Латинской Америки. Но дешёвого хлеба, молока и мяса мы уже не увидим. Нарушение транспортной логистики также приведёт к перебоям с поставками всех видов товаров и повышению расходов на их доставку. Инфляция в Еврозоне может достичь показателя более 10% с риском перехода в галопирующую. Так же прогнозируются рост безработицы и снижение уровня жизни населения.