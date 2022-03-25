МНЕНИЕ | Цена войны. К каким экономическим последствиям для Эстонии и всего мира приведет российско-украинский вооруженный конфликт
Война между Россией и Украиной уже привела к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. Скорблю по погибшим и, как и все здравомыслящие люди, желаю скорейшего прекращения боевых действий между двумя странами.
Но любой военный конфликт чреват не только очевидным ущербом для военной и гражданской инфраструктуры страны, ставшей жертвой нападения. В современном глобальном мире, где степень интеграции национальных экономик достигает пиковых значений, последствия вооружённого конфликта в любой части земного шара чреваты глобальным кризисом. Тем более если речь идёт о столкновении между двумя странами, на долю которых приходится значительная доля мирового ВВП.
Эксперты предлагают три сценария развития невоенных событий:
1. Оптимистический. Локализация и скорейшее окончание российско-украинского конфликта с подписанием мирного договора могут даже в какой-то мере стать стимулом для роста мирового ВВП, что будет связано с притоком инвестиций в восстановление экономики Украины и стабилизацией энергетического рынка.
2. Негативный. Затягивание конфликта и разрастание его масштабов приведут к существенному сокращению ВВП и Украины, и России, и большинства стран мира на 5-10%. Продолжающееся переформатирования цепочек поставок приведет к разрыву традиционных торговых путей, в первую очередь с Россией.
3. Катастрофический. Маловероятный, но риск перерастания конфликта между Россией и Украиной в войну между Россией и странами НАТО создаёт предпосылки вплоть до Третьей мировой войны. В этом случае произойдёт обрушение мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всех стран.
Что очевидно уже сегодня? Экономика Украины несёт огромные потери: разрушены сотни промышленных объектов, значительно пострадал жилой сектор Харькова, Чернигова, Сум, сильно разрушен Мариуполь. Под угрозой проведение посевной кампании. В перспективе – стремительный рост безработицы и обнищание населения.
Беспрецедентные санкции, введённые мировым сообществом в отношении России, а также потребление значительных ресурсов российскими Вооружёнными силами, участвующими в конфликте, неизбежно приведут к сокращению российского ВВП уже в этом году на 3-4% с последующим падением до 10%. Сильнее всего пострадают энергетический сектор (запрет на экспорт технологий и оборудования для добычи углеводородных ресурсов ведут к сокращению производства, финансовые услуги (санкции и изоляция российских банков ведут к дестабилизации всей финансовой системы, инфляции, девальвации рубля и угрозе дефолта), строительство (резкий рост цен на строительные материалы и недоступность кредитов для строительных компаний приведут к их банкротству).
В тяжёлой ситуации окажется и аграрный сектор России. Несмотря на то, что политика импортозамещения в России имеет определённые успехи и страна является крупнейшим мировым экспортёром зерна, многие направления сельского хозяйства находятся в критической зависимости от импорта. Например, Россия импортирует до 100% мальков и оплодотворённой икры ценных пород рыб, 90% инкубационного яйца куриного, 80% замороженных эмбрионов крупного рогатого скота, 60% семенного материала сахарной свёклы, подсолнечника, овощей и бобовых культур. Непростая ситуация складывается в фармацевтике, IT-индустрии, в транспортной отрасли, зависящей от зарубежных поставок запчастей для авиации, автомобилей и подвижного состава железных дорог. Пока Россия живёт на старых запасах, но к концу года они иссякнут. Китай и другие страны, не поддержавшие санкции против России, возместить все потери не смогут, т.к. тоже окажутся в условиях глобального кризиса. Потери от санкций для России могут быть такой глубины, что даже через год после их отмены стране понадобится не менее 5-10 лет для восстановления довоенного уровня экономического развития.
Однако и экономика Европы не избежит серьезных последствий российско-украинского конфликта. Здесь можно выделить два дивизиона – оперативный и стратегический. Россия хоть и является крупной страной, но не составляет большой процент от общих мировых расходов на технологии. На неё приходится только 5,5% европейских расходов на технологии. Другое дело – аграрный сектор. Уже понятно, что сокращение экспорта зерновых культур, а на Россию и Украину приходится 30% мирового экспорта пшеницы, грозит голодом и резким ростом цен на продовольствие, поскольку в основе любого вида сельскохозяйственного производства лежит зерно. На это накладываются логистические сложности с поставками минеральных удобрений. Это все перспективы текущего года. В дальнейшем, конечно, рынки отреагируют не только повышением цен, но и расширением предложения за счёт пшеницы из Австралии и Латинской Америки. Но дешёвого хлеба, молока и мяса мы уже не увидим. Нарушение транспортной логистики также приведёт к перебоям с поставками всех видов товаров и повышению расходов на их доставку. Инфляция в Еврозоне может достичь показателя более 10% с риском перехода в галопирующую. Так же прогнозируются рост безработицы и снижение уровня жизни населения.
В реализации стратегических проектов будут действовать две взаимоисключающие тенденции: сохранение традиционной энергетики и ускорение перехода к «зелёной энергетике» в связи с политикой европейских стран по отказу от поставок российских энергоносителей. До сих пор Европа сильно зависела от российского ископаемого топлива, импортируя с восточной границы ЕС от потребляемых объёмов 45% газа, 25% нефти и 45% угля. В связи с этим возобновляется работа электростанций на твёрдых видах топлива европейского происхождения, возрастает интерес к атомной энергии. Например, Бельгия уже заявила, что отменила закрытие АЭС.
Что касается Эстонии, похоже, правы оказались те эксперты, которые предупреждали об опасности расширения сотрудничества с Россией в сфере транзита и энергетики. Согласно анализу Каспара Оя, экономиста Банка Эстонии и экономического советника президента Алара Кариса, экспорт на российский рынок составляет около 2% ВВП Эстонии. Хотя влияние варьирует от одного сектора деятельности к другому, оно по-прежнему относительно невелико для экономики в целом. Сегодня доля России в эстонском экспорте товаров и услуг меньше, чем в 2014 г. Сложнее обстоят дела с импортом, ведь крупнейшими торговыми партнёрами по импорту товаров в Эстонию в 2020 г. стали Германия, Китай и Россия. Россия заняла третью строчку с долей импорта в размере 9%, чуть опередив Финляндию.
Тем не менее, Эстония как часть европейского экономического пространства не избежит общих проблем: перебои с поставками товаров, рост цен на продовольствие, инфляция и безработица. Не нужно паники, но нужна готовность общества к этим вызовам. Не стоит делать запасы продуктов и товаров первой необходимости на год вперёд. Это только дестабилизирует рынок. Нужно преодолеть свои страхи и сохранить прежний уровень потребления. Если будет введён норматив на отпуск каких-то товаров, тоже не нужно
потребительских истерик, а необходимы ответственность и здравомыслие. Мобилизация и консолидация эстонского общества, солидарность и поддержка планов коалиции по укреплению обороноспособности – лучший ответ на угрозы разрастания конфликта.
Не наша вина, что эта война началась. Но я уверен, что мы обязаны приложить все усилия, чтобы её закончить.