Пункт вакцинации и тестирования в Ласнамяэ завершает работу

”На протяжении почти года мы предлагали жителям Ласнамяэ разнообразные возможности привиться и делали эти возможности ближе людям. Приятно осознавать, что тысячи жителей Ласнамяэ воспользовались предложенной услугой и уже сделали прививку. Ряд действовавших в Таллинне пунктов вакцинации и тестирования уже закончил работу, в конце марта оказание этой услуги будет прекращено и в Ласнамяэ”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Пункт вакцинации и консультаций в центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) работает по будням в 12-19 и по выходным в 10-17. Для вакцинации с собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

Экспресс-тестирование также проходит в центре ”Линдакиви”, в соответствующее помещение можно попасть с задней стороны здания, со стороны моста Линдакиви. Протестироваться можно в часы работы пункта вакцинации. Услугу тестирования оказывает Eldred OÜ. На тестирование приглашаются прежде всего люди без симптомов заболевания. Те, у кого уже появились признаки заражения COVID-19, могут сделать PCR-тест по направлению от семейного врача.

Как пункт вакцинации, так и пункт тестирования открыты до 31 марта включительно. После этого жители Ласнамяэ смогут вакцинироваться от COVID-19 у своего семейного врача.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках).

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