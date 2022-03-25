25.03.2022, 12:24
В Козе в пожаре погиб мужчина
Foto: Argo Ingver
25 марта в 7 часов утра спасатели получили вызов на Равила теэ в деревне Равила волости Козе, где в горевшем здании обнаружили тело 47-летнего мужчины.
Когда спасатели прибыли на место, то в садовом домике площадью около 20м2 оставался небольшой очаг возгорания, который быстро ликвидировали. Поскольку тело обнаружили на кровати, возле которой на полу и начался пожар, то, по предварительным оценкам, речь идет о неосторожном курении. Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования
В этом году в пожарах в Эстонии погибло уже 11 человек. Основная причина: несоблюдение техники безопасности при курении или обращении с открытым огнем.