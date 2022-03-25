В Козе в пожаре погиб мужчина

Когда спасатели прибыли на место, то в садовом домике площадью около 20м2 оставался небольшой очаг возгорания, который быстро ликвидировали. Поскольку тело обнаружили на кровати, возле которой на полу и начался пожар, то, по предварительным оценкам, речь идет о неосторожном курении. Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования