СМИ сообщили о смерти Жириновского. Но Госдума опровергла информацию
Как сообщают российские СМИ, сегодня в 9:45 скончался бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет. Госпитализирован он был 2 февраля с коронавирусом. В последние дни у Жириновского отказало легкое и начался септический шок. Последние сутки он провёл в коме. Однако позднее новость опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Впрочем, Госдума опровергает смерть Жириновского. "Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - сообщил прессе спикер Думы Вячеслав Володин.
И только что российский Минздрав подтвердил, что Жириновский жив: "состояние его оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь".
Выяснилось, что главным "официальным" источником новости о смерти Жириновского стал сенатор Александр Пронюшкин. Однако через некоторое время удалил свой пост из своего телеграм-канала.
Кстати, в Сети уже стали распространяться конспирологические теории о том, что причиной заболевания стал вовсе не коронавирус. Его "убрали", - говорят сторонники теории заговоров. Вспомнили, например, о том, что он ещё давно обещал вторжение в Украину "22 февраля в 4 часа утра".