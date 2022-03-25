Путин потребовал, чтобы ”недружественные страны” платили за российский газ в рублях. Что будет, если они откажутся?

Другой аспект заключается в том, что европейцы уже сейчас хотят отказываться от российского газа. Уже озвученные планы — например, на две трети в 2022 году сократить закупку российского газа — не реализуемы. Это так не работает.

Когда в прошлые разы по требованию Европейской комиссии шли разбирательства по формуле цены, объемы поставок не прекращались. То есть газ шел, а где-то параллельно шли разбирательства; уже кто кому что должен — пересчитаем потом. Это нормальный процесс, коммерческая практика. Но в текущих условиях сложно сказать, какие могут последовать шаги.

Может быть, все это затянется и будут какие-то разбирательства. Вопрос в том, что если сейчас какие-то европейские компании откажутся изменять условия, как будет действовать ”Газпром”? Предложит ли он пойти в арбитраж — или скажет, что не будет поставлять газ, таким образом, нарушая контракт?

— Компании могут по-разному отреагировать. Уже есть разные реакции: OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG, австрийская нефтяная компания, одна из крупнейших в Европе, — прим. ”Медузы”) уже сказала, что не будет переходить [на покупку в рублях]. Молдавия и Болгария , вроде как, готовы. Япония вообще говорит, что не понимает, о чем идет речь.

Эта новость вызвала большой резонанс, но, мне кажется, остается много непонятного: как это будет реализовано, какой будет реакция европейских компаний, как будет поступать российская сторона, если они будут отказываться.

— Фактически это конвертация 100% [валютной] выручки [в рубли] вместо 80% — при продаже газа. Рынок уже вчера отреагировал укреплением рубля, хотя фактически еще никаких объемов нет, никто еще ни о чем не договорился, у ”Газпрома” сейчас будут идти переговоры со своими контрагентами, он будет предлагать изменить условия договора. Рынок всегда работает на опережение.

”Медуза” поговорила с директором Института энергетики и финансов Марселем Салиховым, чтобы понять, что теперь будет с ” Газпромом ”, может ли Европа на самом деле отказаться покупать российский газ — и насколько серьезным в этом случае окажется ущерб для экономики.

— По газу переговорная позиция России гораздо сильнее, чем по нефти. Потому что газ сложнее транспортировать, нет свободных объемов, СПГ [сжиженный природный газ] в дефиците. Нефть еще можно где-то искать и с кем-то договариваться, а с газом это сделать гораздо сложнее.

— Краткосрочно — это поддержка курса, рубль укрепляется. Мне кажется, основной мотив заключается в снятии валютных рисков с ”Газпрома” и перекидывании их на европейцев. Потому что если ”Газпрому”, например, заблокируют валютные счета и внесут в списки SDN, он не сможет получать никакие платежи в валюте. Наверное, в условиях, когда такой риск есть, это рациональная история.

— В чем тогда преимущество экспортировать газ за рубли, если есть риски не договориться с контрагентами?

— Это существенное условие контракта, конечно. Если Россия начнет гасить еврооблигации в рублях, это будет технический дефолт. Мне кажется, здесь эта аналогия релевантна. В одностороннем порядке, конечно, просто так поменять нельзя. Здесь нужны переговоры, как в любых нормальных коммерческих отношениях. Контракт — это не скрижаль в камне. Если стороны договорились, подписали дополнительное соглашение к контракту, окей, будете платить в рублях. Это можно сделать. Другой вопрос — кто согласится, а кто — нет, и что будет происходить дальше.

— Одностороннее решение России — это автоматическое нарушение контрактов, цены в которых указаны в валюте? Можно ли привести аналогию с техническим дефолтом, когда Россия решила, что будет выплачивать долги по облигациям в рублях?

Долгосрочные контракты защищают российскую сторону и наши поставки. Потому что есть контракт и вы должны по нему покупать такой-то объем, не меньше. Для ”Газпрома” это хорошо, это защита своего экспорта, даже если кто-то пытается уйти. Но здесь возникают риски. Если сейчас ”Газпром” приходит и говорит, что меняет контракт [из-за требований Путина], европейская компания отвечает: ”Хорошо, вы предлагайте, а мы отказываемся. Давайте аннулировать долгосрочный контракт”. Таким образом, эта защита экспорта перестает работать. Как все это будет реализовываться — пока непонятно, но такой эффект может быть.

Отсюда всякие усилия договориться с Ираном, с Венесуэлой , с Саудовской Аравией и так далее. С точки зрения стратегии ввода санкций, это чрезвычайно важно.

— Принять политически такое решение, наверное, Европе можно, да. Жить таким образом несколько месяцев на запасах. В принципе, текущих запасов [нефти] хватит на несколько месяцев. Вопрос в том, что будет происходить потом, если санкции не отменят. Поэтому для западных стран чрезвычайно важно найти того, кто заместит российские поставки. Если Россия сократила экспорт, нужно, чтобы кто-то пришел и добавил на рынок.

— Вы сказали, что отказаться от российского газа Европе непросто. Считаете ли вы, что России удастся сейчас избежать сырьевого эмбарго? Или это все-таки может случиться?

— ”Газпром” может войти в переговорную позицию: ”Мы вам предлагаем перейти на рубли”. А партнеры отвечают: ”Хорошо, а что еще вы можете предложить взамен?” ”Газпром” может и скидку сделать — или предоставить задержку по оплате. То есть предоставить какую-то экономическую мотивацию для своего покупателя. Может и такое происходить, это нормальная практика. Сейчас все на уровне заявления, а потом месяцами могут идти переговоры и обсуждения, что и как.

Конечно, какие-то риски возникают для европейцев, потому что рубль достаточно волатильная валюта — может происходить все что угодно. Дополнительные издержки понятны.

— С точки зрения объемов экспортной выручки, это ни на что не влияет. Это эквивалентно — что продавать за рубли, что заставлять ”Газпром” продавать за валюту. Как я понимаю, формула цены не меняется. Допустим, покупатель должен заплатить за поставленный газ, цена устанавливается в евро. Соответственно, как и сейчас в российских внешнеторговых контрактах, по официальному курсу Банка России на день выплаты. Европейский покупатель пришел на Московскую биржу, продал евро — купил рубли, сразу же перевел их ”Газпрому” — таким образом произвел расчет.

С газом история другая. От него отказаться невозможно, потому что газ сложнее транспортировать. Трубопроводов, например, Алжира или Норвегии недостаточно, там слишком маленькие объемы. Сейчас весь мировой рынок и так находится в дефиците. Другая проблема заключается и в том, что уже действуют долгосрочные контракты, которые никто не отменял. То есть просто отказаться от покупок нельзя.

План Европейской комиссии отказаться закупать от две трети газа у России к концу 2022 года предполагает, что на рынке можно найти плюс 60 миллиардов кубометров. Это можно сделать, но тогда цены снова взлетят. Получается, зачем это нужно, если вы понесете колоссальные потери?

Обнулить Россию практически невозможно. С Венесуэлой сколько ни старались, все равно не обнулили. Хотя как поставщик страна гораздо меньше России. Понятно, что с российским экспортом это сделать на порядок сложнее.

— То есть западные страны готовы закрыть глаза на санкции против Ирана и Венесуэлы, лишь бы лишить Россию нефтегазовых денег?

— Как мы понимаем, там не произошло прорывов. То есть быстро о чем-то договориться не удалось. Но они готовы, естественно, на какие-то компромиссы. При этом в тех же США есть разные мнения по поводу того, что, мол, обниматься с [президентом Венесуэлы Николасом] Мадуро там или, там, с аятоллой [Хаменеи, духовным лидером Ирана] как-то не очень комильфо. Но внутри политического спектра мнения разные. Кто-то считает, что да, можно закрыть глаза, можно договариваться с Мадуро; кто-то считает, что ни в коем случае договариваться с Мадуро нельзя и так далее. Для них это тоже сложный процесс, он требует каких-то внутренних согласований, они не могут просто принять решение, и все.

— Куда Россия может перенаправить поставки в случае, если Европа все-таки начнет отказываться от сырья?