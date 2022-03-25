Департамент статистики: дефицит бюджета правительственного сектора значительно уменьшился, уровень долга стабилен

В Эстонии правительственный сектор подразделяется на три: центральное правительство, местные самоуправления и фонды социального страхования. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Ахермаа, с дефицитом бюджета завершили год как центральное правительство, так и местные самоуправления: 742 млн евро и 115 млн евро соответственно. ”При этом ситуация в правительственном секторе была значительно лучше, чем годом ранее — в 2020 году дефицит составлял 1,2 млрд евро и это было обусловлено прежде всего мерами, связанными с COVID-19. У фондов социального страхования, напротив, доходы превысили расходы и профицит бюджета составил 136 млн евро”, — пояснила Ахермаа.

Консолидированный государственный долг* (т.н. Маастрихтский долг) несколько вырос и к концу года составил 5,5 млрд евро. Долг увеличился как у центрального правительства, так и у местных самоуправлений. Обязательства перед фондами социального страхования составили 909 млн евро, а обязательства по долгосрочным кредитам за год увеличились на 15%. При этом уровень долговых обязательств правительственного сектора по отношению к ВВП остался стабильным, поскольку ВВП также вырос.

Центральное правительство образуют государственные бюджетные учреждения и внебюджетные фонды, целевые учреждения и общественно-правовые юридические лица. Общая задолженность центрального правительства выросла по сравнению с предыдущим годом на 10%, составив к концу года 5,6 млрд евро. Связанные с долгосрочными кредитами обязательства увеличились на 17%. Объем долгосрочных облигаций центрального правительства в 2020 году существенно увеличился, но в прошлом году остался на том же уровне — 1,5 млрд евро. Доля внешнего долга, т.е. долговых обязательств центрального правительства перед остальным миром составила 64%.