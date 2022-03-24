Городским работникам повысят зарплаты, это коснется почти 7000 человек

По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, системного повышения заработной платы в городских учреждениях не было уже долгое время, поэтому остаются рабочие места, где необходимо устранить отставание уровня существующих зарплат. ”Во многих сферах уровень заработной платы уже не является конкурентным, в результате чего Таллинн теряет хороших специалистов, которые уходят и в частный, и в государственный сектор”, — добавил он.

Рост зарплат затронет, в общей сложности, около 7000 человек, которые работают как в городских, так и в подчиненных учреждениях. Заработная плата работников, которые трудятся на полную ставку, повысится, как правило, на 7 процентов. У всех, кто получал зарплату 1200 евро или меньше, рост составит, как правило, 10 процентов. Повышение зарплаты на 7,4 процента получат учителя детских садов и школ по интересам, а на 13,3 процента будут повышены зарплаты помощников учителей детских садов. В отделах социального обеспечения районных управ заработная плата увеличится в среднем на 19 процентов. Основная заработная плата работников культуры с высшим образованием вырастет на 7,7 процента. Основная заработная плата работников с молодежью повысится на 10 процентов. Что касается работников зоопарка, основная зарплата которых была ниже 1000 евро, их заработная плата увеличится на 13 процентов.