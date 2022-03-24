Городским работникам повысят зарплаты, это коснется почти 7000 человек
Таллиннское горсобрание приняло дополнительный бюджет, в соответствии с которым с 1 марта на 7 процентов повышаются зарплаты работников городских учреждений. Кроме того, на 1,5 млн евро увеличивается резервный фонд горуправы для покрытия непредвиденных расходов.
По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, системного повышения заработной платы в городских учреждениях не было уже долгое время, поэтому остаются рабочие места, где необходимо устранить отставание уровня существующих зарплат. ”Во многих сферах уровень заработной платы уже не является конкурентным, в результате чего Таллинн теряет хороших специалистов, которые уходят и в частный, и в государственный сектор”, — добавил он.
Рост зарплат затронет, в общей сложности, около 7000 человек, которые работают как в городских, так и в подчиненных учреждениях. Заработная плата работников, которые трудятся на полную ставку, повысится, как правило, на 7 процентов. У всех, кто получал зарплату 1200 евро или меньше, рост составит, как правило, 10 процентов. Повышение зарплаты на 7,4 процента получат учителя детских садов и школ по интересам, а на 13,3 процента будут повышены зарплаты помощников учителей детских садов. В отделах социального обеспечения районных управ заработная плата увеличится в среднем на 19 процентов. Основная заработная плата работников культуры с высшим образованием вырастет на 7,7 процента. Основная заработная плата работников с молодежью повысится на 10 процентов. Что касается работников зоопарка, основная зарплата которых была ниже 1000 евро, их заработная плата увеличится на 13 процентов.
По словам Осиновского, поддержку получило также увеличение резервного фонда горуправы на полтора миллиона евро. ”Времена сейчас сложные, и война в Украине показала, что непредвиденные расходы могут возникнуть неожиданно. Таллинн выделил средства для отправки в Украину гуманитарной помощи, но и прибывшие в Эстонию военные беженцы нуждаются в поддержке”, — сказал председатель горсобрания.
Зарплаты можно повысить за счет налоговых поступлений больше прогнозируемой суммы, в дополнительном бюджете для этого предусмотрено 5 343 000 евро. Источником покрытия расходов на увеличение резервного фонда является сокращение вкладов.