ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (29-й день) | Более половины украинских детей стали беженцами, Байден высказался за исключение России из G20
— Лидеры стран НАТО предупредили Россию о недопустимости применения химического оружия. ”Любое применение Россией химического или биологического оружия было бы неприемлемо и привело бы к тяжелым последствиям”, — говорится в заявлении НАТО по итогам саммита в Брюсселе. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Россия в настоящее время представляет непосредственную грозу для членов Североатлантического альянса. "Мы самый сильный союз в мире, — заявил он в четверг, 24 марта, на полях саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. — Пока мы вместе, мы в безопасности".
— Больше половины детей Украины теперь беженцы, сообщает ЮНИСЕФ. "Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллиона детей — более половины из примерно 7,5 миллиона детей в стране", — говорится в заявлении Детского фонда ООН. Среди 3,6 млн человек, покинувших Украину, — 1,8 млн — дети, кроме того, 2,5 млн детей оказались беженцами внутри страны.
— Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, подтвердила обмен с украинской стороной по формуле ”10 на 10”, а также обмен российских гражданских моряков с судна Millenial Spirit на украинских моряков с судна ”Сапфир”.
— Социал-демократы в четверг внесли в Рийгикогу законопроект, предлагающий выплачивать денежную дотацию жителям Эстонии, которые предоставят принадлежащее им жилье или часть жилья для размещения украинских беженцев. Речь идет о сумме в 210 евро.
— Власти США ввели новые санкции за вторжение РФ в Украину. В новом санкционном списке фигурируют 328 депутатов Госдумы, а также 48 компаний оборонно-промышленного комплекса.
— В Украине без существенных изменений, в Донбассе и Мариуполе продолжаются бои. Вечером украинские СМИ сообщают о сильном взрыве под Киевом.
— YouTube разблокировал аккаунты ”Гостелерадиофонда” (этого требовал Роскомнадзор) и заявил, что не будет блокировать неновостной российский контент. До этого YouTube заблокировал каналы, связанные с российскими государственными СМИ.
— Байден сделал ряд заявлений прессе:
- Следует ли Украине пожертвовать какой-то территорией во имя урегулирования — решать Киеву
- Если Россия применит химоружие на Украине, то США ответят
- Последствия санкций против РФ лягут, в том числе, и на страны Европы.
Также президент США высказался за исключение России из G20.
— Владимир Зеленский встретился с председателем Сейма Латвийской Республики Инарой Мурниеце, спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен и председателем Рийгикогу Эстонской Республики Юри Ратасом, прибывшими в Киев.
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