ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (29-й день) | Более половины украинских детей стали беженцами, Байден высказался за исключение России из G20

— Лидеры стран НАТО предупредили Россию о недопустимости применения химического оружия. ”Любое применение Россией химического или биологического оружия было бы неприемлемо и привело бы к тяжелым последствиям”, — говорится в заявлении НАТО по итогам саммита в Брюсселе. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что Россия в настоящее время представляет непосредственную грозу для членов Североатлантического альянса. "Мы самый сильный союз в мире, — заявил он в четверг, 24 марта, на полях саммита НАТО, посвященного российскому вторжению в Украину. — Пока мы вместе, мы в безопасности".

— Больше половины детей Украины теперь беженцы, сообщает ЮНИСЕФ. "Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллиона детей — более половины из примерно 7,5 миллиона детей в стране", — говорится в заявлении Детского фонда ООН. Среди 3,6 млн человек, покинувших Украину, — 1,8 млн — дети, кроме того, 2,5 млн детей оказались беженцами внутри страны.

— Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, подтвердила обмен с украинской стороной по формуле ”10 на 10”, а также обмен российских гражданских моряков с судна Millenial Spirit на украинских моряков с судна ”Сапфир”.

— Социал-демократы в четверг внесли в Рийгикогу законопроект, предлагающий выплачивать денежную дотацию жителям Эстонии, которые предоставят принадлежащее им жилье или часть жилья для размещения украинских беженцев. Речь идет о сумме в 210 евро.

— Власти США ввели новые санкции за вторжение РФ в Украину. В новом санкционном списке фигурируют 328 депутатов Госдумы, а также 48 компаний оборонно-промышленного комплекса.

— В Украине без существенных изменений, в Донбассе и Мариуполе продолжаются бои. Вечером украинские СМИ сообщают о сильном взрыве под Киевом.