Новости Эстонии
24.03.2022, 20:14

Кая Каллас: в Эстонии нам нужна дивизия НАТО и защита воздушного пространства

 
USA välisminiter Antony Blinkeni kohtumine peaminister Kaja Kallasega 08.03.2022
USA välisminiter Antony Blinkeni kohtumine peaminister Kaja Kallasega 08.03.2022
Foto: Kiur Kaasik

На состоявшемся в четверг, 24 марта, в Брюсселе внеочередном саммите НАТО обсуждалось повышение обороноспособности и эффективности мер альянса по сдерживанию, укрепление восточного фланга НАТО, а также дополнительные возможности помочь Украине, пишет rus.err.ee.

По словам премьер-министра Каи Каллас, НАТО необходимо разработать долгосрочные решения по укреплению нашей обороны в изменившихся условиях с безопасностью.

"Нападение России на Украину сделало совершенно ясным, что прежних усилий для сдерживания России недостаточно, и мы должны быть готовы к тому, что Россия попробует на прочность и готовность НАТО, поэтому мы должны перейти от сдерживания к готовности к обороне", — сказала премьер-министр.

"Для защиты Эстонии нам нужна готовая к бою дивизия НАТО, которая состояла бы как из эстонских, так и из союзнических подразделений и командной структуры, также там нужна более сильная защита воздушного пространства. Основная цель перехода к готовности к обороне — это не допустить войны и при необходимости немедленно отбить любые попытки нападения", — пояснила Каллас.

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