Кая Каллас: в Эстонии нам нужна дивизия НАТО и защита воздушного пространства

По словам премьер-министра Каи Каллас, НАТО необходимо разработать долгосрочные решения по укреплению нашей обороны в изменившихся условиях с безопасностью.

"Нападение России на Украину сделало совершенно ясным, что прежних усилий для сдерживания России недостаточно, и мы должны быть готовы к тому, что Россия попробует на прочность и готовность НАТО, поэтому мы должны перейти от сдерживания к готовности к обороне", — сказала премьер-министр.

"Для защиты Эстонии нам нужна готовая к бою дивизия НАТО, которая состояла бы как из эстонских, так и из союзнических подразделений и командной структуры, также там нужна более сильная защита воздушного пространства. Основная цель перехода к готовности к обороне — это не допустить войны и при необходимости немедленно отбить любые попытки нападения", — пояснила Каллас.