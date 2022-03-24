Соцдемы предлагают ежемесячно платить по 210 евро жителям Эстонии, приютившим беженцев

Соцдемы хотят при помощи этого законопроекта помочь людям, поддерживающим беженцев, а также сократить нагрузку на местные самоуправления и замедлить рост цен на арендное жилье.

Проект внесения изменений в Закон о предоставлении международной помощи иностранцам предусматривает выплату дотации в 210 евро в месяц при условии, что жилье будет предоставлено беженцам бесплатно и по меньшей мере на полгода подряд, похожая схема применяется в Великобритании.

По словам Раймонда Кальюлайда, социал-демократы исходят из того, что жители Эстонии из-за притока беженцев могут не только не проиграть, но даже выиграть.

"Наше решение берет за пример опыт Великобритании, где консервативное правительство выплачивает по 350 фунтов в месяц людям, размещающим у себя беженцев", — отметил он.