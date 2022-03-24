Соцдемы предлагают ежемесячно платить по 210 евро жителям Эстонии, приютившим беженцев
Социал-демократы в четверг внесли в Рийгикогу законопроект, предлагающий выплачивать денежную дотацию жителям Эстонии, которые предоставят принадлежащее им жилье или часть жилья для размещения украинских беженцев, пишет rus.err.ee.
Соцдемы хотят при помощи этого законопроекта помочь людям, поддерживающим беженцев, а также сократить нагрузку на местные самоуправления и замедлить рост цен на арендное жилье.
Проект внесения изменений в Закон о предоставлении международной помощи иностранцам предусматривает выплату дотации в 210 евро в месяц при условии, что жилье будет предоставлено беженцам бесплатно и по меньшей мере на полгода подряд, похожая схема применяется в Великобритании.
По словам Раймонда Кальюлайда, социал-демократы исходят из того, что жители Эстонии из-за притока беженцев могут не только не проиграть, но даже выиграть.
"Наше решение берет за пример опыт Великобритании, где консервативное правительство выплачивает по 350 фунтов в месяц людям, размещающим у себя беженцев", — отметил он.