Обязательное ношение масок в Эстонии могут отменить через несколько недель

Риск распространения коронавируса может быть низким, средним, высоким и очень высоким: основные показатели уровня риска — это количество людей, инфицированных Covid-19, и количество госпитализированных.

Уровень риска заражения коронавирусом в Эстонии со вторника высок (т. е. оранжевый), а еще на прошлой неделе он был очень высоким (красным).

В эпидемиологическом обзоре Департамента здоровья говорится о том, что матрица рисков может достичь среднего (желтого) уровня риска в течение двух-трех недель, однако достижение минимального уровня риска (зеленого) раньше мая департамент не прогнозирует.

Глава научного совета Тойво Майметс сказал ERR, что обязанность носить маски может исчезнуть, когда Эстония достигнет желтого уровня риска.

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