В Эстонии заморожены российские активы на 1,7 млн евро

В ведомстве отметили, что около половины сообщений о применении финансовых санкций поступило от банков, также санкции применяют государственные учреждения, инвестфонды, юристы и нотариусы, частные компании и другие лица, передает RusERR.

Правомерность применения санкций в каждом конкретном случае оценивается Бюро данных об отмывании денег, которое уже подтвердило такую правомерность почти в половине случаев.

В денежном выражении общая сумма попавших под санкции активов, правомерность которых подтверждена Бюро данных об отмывании денег, приблизилась к 1,7 млн евро.

"Похоже, что Эстония не является для олигархов и санкционированных в данный момент лиц привлекательным местом для хранения своих активов, в отношении которых теперь надо применять санкции. Низкая рисковая позиция Эстонии отличается, в частности, от Латвии, которая лидирует в Европе по числу фактических бенефициаров российского происхождения наряду с Чехией, Великобританией и Германией", — прокомментировал глава ведомства Матис Мяэкер.

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