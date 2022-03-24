ПУБЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ | Чрезмерная бюрократия государства вынуждает беженцев работать ”по-чёрному”

Ситуация, при которой военные беженцы не получают пособие по безработице без удостоверения о временной защите и не допускаются к работе, может привести к зарплате в конвертах. И можно ли обвинять человека, лишенного всего своего имущества в том, что он пытается сохранить жизнь себе и своим детям на чужбине? Это означает, что сотни беженцев трудоспособного возраста не принесут в госказну налоги, в то время как Эстония понесла значительные расходы на помощь Украине.

Эстония с гордостью заявляет о том, что является электронным государством. В последний раз мы делали это на Всемирной выставке в Дубае. Как же тогда у нас получается ситуация, когда одну бумажку приходится ждать 1-2 месяца? Даже если бы возможность ходатайства о временной защите была принята и вступила в силу через несколько недель после начала войны, и если мы действительно несколько месяцев готовились к миграционному кризису, то как мы не смогли предотвратить такую бюрократическую пробуксовку? Да, беженцев много, но заметим, что не все из этих двадцати тысяч относятся к трудоспособному возрасту — допустим, их десять тысяч. Неужели на самом деле не получается быстро и оперативно выдать всего один документ десяти тысячам человек, имея все современные решения? Почему бы органам власти — местному самоуправлению и государству — не сотрудничать более эффективно — если человек обращается за личным кодом, то сразу же будет инициирована процедура выдачи справки о временной защите? И готовый документ не обязательно должен куда-то отправляться, но он может быть доступен в цифровом виде. Есть, конечно, нюансы — защита данных, безопасность и т. д., которые неизвестны обычным людям как сторонним наблюдателям, но электронное правительство должно быть в состоянии справиться с такими вызовами.