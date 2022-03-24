Зеленский рассказал о своей повседневной жизни во время войны

"Я всегда спал не очень много — привык к такому режиму, это не проблема. А вот общения с семьей хотелось бы больше, это правда. Но так обязательно будет", — сказал Зеленский.

Он напомнил, как после победы на президентских выборах в своей инаугурационной речи сказал гражданам Украины — "Каждый из нас президент".

"Имея в виду, что все мы равны и на всех нас — ответственность за будущее нашей страны. Сегодня каждый из нас — защитник своей земли, своего государства и нашего общего будущего. Я горжусь гражданами Украины — военными и гражданскими, волонтерами, медиками, учителями, водителями, нашими детьми, которые вынуждены переживать эти страдания… Для меня — большая честь быть президентом таких людей", — сказал глава Украины.