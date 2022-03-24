Департамент: предприниматели должны доплатить почти 25 миллионов евро налога с оборота

Больше всего ошибок НТД обнаружил в связи с возвратом налога с оборота. В общей сложности предприятия исправили 1081 декларацию на сумму 10,9 миллиона евро. Исправления касались уменьшения безосновательно задекларированной переплаты налога с оборота и/или увеличения налогового бремени предприятия.

НТД неоднократно устанавливал нарушения, которые касались сокрытия предприятиями своего настоящего оборота или использования фиктивных счетов. Как правило, это делалось для того, чтобы вывести наличные средства и платить ими зарплату в конверте. Аудиторы НТД обнаружили 704 подобных предприятия, и их налоговая нагрузка была увеличена на 7,6 миллиона евро.

”Мы часто замечаем, что для уменьшения своего налогового бремени предприятия используют подставные фирмы и фирмы, которые предоставляют услуги поддельных счетов. Именно такого рода нарушения чаще всего совершают сознательно. В 2021 году мы обнаружили 406 предприятий, которые использовали фиктивные счета, и увеличили их налоговую нагрузку на 6 миллионов евро”, — сказала руководитель сферой надзора за налогом с оборота НТД Кристи Вескус

Особое внимание НТД обращает на риски, связанные со сделками с недвижимостью. Чаще всего предприятия не декларировали сделки купли-продажи новостроек или недвижимости, предназначенной для строительства. Также, чтобы получить налоговые преимущества, жилье часто приобретали на имя фирмы, а затем использовали для проживания или для сдачи в аренду без налогообложения. Фирмы безосновательно старались зачесть налог с оборота, уплаченный при приобретении недвижимости. В общей сложности в 2021 году аудиторы обнаружили 182 подобных нарушения и налоговое обязательство фирм было увеличено на 4.5 миллиона евро.