Каллас — NYT: Путин не должен подумать, что выиграл, иначе его аппетиты вырастут

Каллас начала с рассказа о своей матери, которую в 1949 году шестимесячным ребенком выслали в Сибирь вместе с мамой и бабушкой. ”Сегодня Кремль занимается возрождением настоящего варварства, — сказала Каллас. — Фокус НАТО должна быть простым: Путин не должен выиграть эту войну. Он даже не должен подумать, что выиграл, иначе его аппетиты вырастут”.

По словам премьер-министра, политика сдерживания России должна основываться на четырех принципах. Во-первых, всесторонняя помощь Украине, которую мы должны быть готовы оказывать в течение длительного времени. Во-вторых, мы должны показать агрессору, что готовы защищаться и сражаться, если потребуется. ”Иногда лучший способ достигнуть мира — это быть готовыми применить военную силу”, — отметила Каллас. Она добавила, что в этом году Эстония потратит на государственную оборону 2,3% ВВП, а в ближайшие годы увеличит этот показатель до 2,5%. Каллас также призвала других союзников выполнить обещание о 2% от ВВП и еще больше укрепить восточное крыло НАТО.

”Это означает постоянную дислокацию боеготовных сил союзников в странах Балтии при поддержке дальнобойной артиллерии, зенитных и других установок”. Кроме того, Каллас призвала увеличить количество истребителей НАТО на восточном фланге и количество кораблей в Балтийском море.

В-третьих, по мнению Каллас, необходимо лишить Россию доходов от нефти и газа, хотя ни одно решение не будет легким и без урона. ”Безусловно, наступит время, когда мы услышим призывы к ослаблению санкций, но мы должны сохранять терпение и стойкость”, — написала Каллас.

В завершение премьер-министр напомнила о необходимости оказания помощи украинским беженцам.

”Москве может показаться, что то, что миллионы украинцев были вынуждены уехать, дестабилизирует наше общество. Мы должны показать, что [Путин] заблуждается”.