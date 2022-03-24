ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство приняло "историческое решение"
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Ааб сообщил, что был принят ряд решений. Самое важное касается выделение беспрецедентного объема средств на безопасность и оборону. Для усиления общего оборонного потенциала Эстонии были выделены средства из дополнительного бюджета. Оборонные расходы составят в течение последующих четырех лет полмиллиарда евро. В этом году из дополнительного бюджета будет выделено 15 млн евро, остальное — в течение следующих трех лет. Тендеры можно начинать уже сейчас. Не позднее 2025 года Эстония должна обзавестись системами ПВО средней дальности. Ааб назвал это решение историческим и подчеркнул, что мы должны быть полностью подготовиться к различным сценариям. ”Каков бы не был план агрессора по нападению на нас, мы должны быть готовы”, — сказал министр.
В течение четырех месяцев будет объявлен тендер и план инвестиций. В соответствии с этим будут покрываться расходы. ”Нынешнее решение историческое, с учетом выделения 380 млн евро ранее. Это означает, что на масштабную государственную защиту выделено в общей сложности около миллиарда евро”, — отметил Ааб.
Рийсало отметила, что среди беженцев много людей с высшим образованием и специалистов высшего класса, но есть и работники сферы обслуживания.
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