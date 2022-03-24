ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство приняло "историческое решение"

Ааб сообщил, что был принят ряд решений. Самое важное касается выделение беспрецедентного объема средств на безопасность и оборону. Для усиления общего оборонного потенциала Эстонии были выделены средства из дополнительного бюджета. Оборонные расходы составят в течение последующих четырех лет полмиллиарда евро. В этом году из дополнительного бюджета будет выделено 15 млн евро, остальное — в течение следующих трех лет. Тендеры можно начинать уже сейчас. Не позднее 2025 года Эстония должна обзавестись системами ПВО средней дальности. Ааб назвал это решение историческим и подчеркнул, что мы должны быть полностью подготовиться к различным сценариям. ”Каков бы не был план агрессора по нападению на нас, мы должны быть готовы”, — сказал министр.