24.03.2022, 08:26
В Харьюмаа пропал 53-летний Олег. Полиция просит помощи
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи общественности в поисках 53-летнего Олега, который пропал Харьюмаа, в волости Раэ.
Полиции поступило сообщение о пропаже Олега, который ушёл из дома в волости Раэ вчера утром, 23 марта. Полиция собирает информацию о том, куда мог направиться Олег и где мужчина может находиться.
Рост Олега 167 см. Мужчина крепкого телосложения, на обеих руках у Олега татуировки.
Всех, кто видел этого мужчину или знает, где он находится, просим позвонить на номер 112.