ЧМ по фигурному катанию: в парах лидируют американцы

С результатом 76,88 балла первое место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. На второе место поднялись их соотечественники Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (75,85), а третьими стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (71,58).

Стоит отметить, что баллы лидеров Книрим и Фрейзера оказались хуже тех результатов, который показали три лучшие российские пары в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Для сравнения Евгения Тарасова и Владимир Морозов получили 84,25, уступив лишь китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну (84,41). Анастасия Мишина и Александр Галлямов месяц назад заработали 82,76 балла, а Александра Бойкова и Дмитрия Козловский – 78,59.

Напомним, что из-за санкций все российские фигуристы пропускают чемпионат мира в Монпелье. Сборная Китая не приехала из-за коронавируса, поэтому на лед не вышли олимпийские чемпионы Пекина Суй Вэньцзин и Хань Цун. В Эстонии парного фигурного катания вообще нет.

Всего в соревнованиях участвовали 14 пар. Произвольную программу на ЧМ во Франции пары покажут завтра, 24 марта.

Монпелье, Франция. 23 марта. Пары. Короткая программа

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 76,88

2. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 75,85

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 71,58

4. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 67,36

5. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 66,54

6. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 66,29

7. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия) – 60,79

8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 60,28

9. Камилль Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 50,95

10. Зоуи Джон – Кристофер Бойаджи (Великобритания) – 49,67

11. Дарья Данилова – Мишель Цыба (Нидерланды) – 49,52

12. Дорота Брода – Петро Бетегон Мартин (Испания) – 48,66

13. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 44,95

14. Хэйли Копс – Евгений Краснопольский (Израиль) – 44,45