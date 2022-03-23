23.03.2022, 22:39
16-летняя фигуристка Шаботова исключена из сборной Украины. Она поставила лайк под постом Плющенко
ФОТО: Scanpix
Фигуристка Анастасия Шаботова исключена из состава сборной Украины приказом Министерства молодежи и спорта страны, сообщает ”Р-Спорт”.
Отмечается, что ранее 16-летняя спортсменка поставила лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине, пишет Sports.ru.
Шаботова до 2019 года выступала за Россию, потом сменила спортивное гражданство.