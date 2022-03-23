Умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт (имя при рождении — Мария Яна Корбелова) родилась в Чехословакии. После прихода к власти в стране коммунистов ее семья переехала в США. Политическую карьеру Олбрайт начала в 1970-х. В 1993-1997 годах она работала постоянным представителем США при ООН.

Олбрайт была одной из центральных фигур администрации президента США Билла Клинтона, пишет CNN. Она выступала за расширение НАТО и бомбардировки Югославии в 1999 году, из-за чего боевые действия НАТО в этой стране называли ”войной Мадлен”.

Олбрайт приписывают фразу о том, что принадлежность всех богатств Сибири одной России — это несправедливо. На эти слова ссылался даже президент РФ Владимир Путин. Доказательств того, что данную фразу действительно произнесла Олбрайт, нет. Сама она это также отрицала.

23 февраля — за день до российского вторжения в Украину — The New York Times выпустила колонку Олбрайт о тогда еще ожидаемой войне. Олбрайт заявила, что она станет ”исторической ошибкой” Путина и оставит Россию ”дипломатически изолированной, экономически искалеченной и стратегически уязвимой перед лицом более сильного и сплоченного западного альянса”.