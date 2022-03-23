Полиция мониторит соцсети для выявления публикаций, разжигающих межнациональную рознь

"Мы сами мониторим, веб-полицейские тоже получили такое задание, и не только они. Также в Идаской префектуре я призвал всех коллег, которые читают публикации в разных группах и сообществах, говорить, если они заметят намеки на вражду, злобу, призывы к войне или насилию. На данный момент могу сказать, что мы даже обращались к Facebook с просьбой удалить группы", - рассказал Крууп, отметив, что в последнее время наблюдается определенный спад подобной активности в социальных сетях.