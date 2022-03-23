Полиция мониторит соцсети для выявления публикаций, разжигающих межнациональную рознь
Полиция продолжает активную работу по выявлению сообщений в социальных сетях, разжигающих межнациональную рознь или призывающих к насилию, пишет rus.err.ee.
Сотрудники Идаской префектуры завели два уголовных дела связанных с дискредитацией беженцев из Украины. Одно из них касалось хулиганского поступка в Нарве, а другое - выдуманной истории в Силламяэ, сообщила "Актуальная камера".
По словам префекта Идаской префектуры полиции Тарво Круупа, полиция ведет активный мониторинг социальных сетей.
"Мы сами мониторим, веб-полицейские тоже получили такое задание, и не только они. Также в Идаской префектуре я призвал всех коллег, которые читают публикации в разных группах и сообществах, говорить, если они заметят намеки на вражду, злобу, призывы к войне или насилию. На данный момент могу сказать, что мы даже обращались к Facebook с просьбой удалить группы", - рассказал Крууп, отметив, что в последнее время наблюдается определенный спад подобной активности в социальных сетях.