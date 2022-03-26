Украинка в Таллинне: "Каждое утро я просыпаюсь с надеждой, что мне скажут: война закончилась, ты можешь ехать домой!”

Юлия (37) живет неподалеку от Харькова. Ранним утром 24 февраля она пошла кормить кур и собак во дворе своего дома. Вдруг услышала какой-то взрыв, увидела поднявшийся столб пыли, но не поняла толком, что произошло. Она слышала о планах ввести в стране чрезвычайное положение, но в новости особенно не углублялась.

Когда пошла в душ, позвонили соседи: ”Не ходи никуда и не выпускай детей, война началась!” Юлия не поверила своим ушам: ”Какая война? Что вы панику сеете! Не может такого быть!”

Но сразу после этого начали приходить сообщения от друзей, позвонили из школы и детского сада. ”Появился страх, и до меня наконец дошла вся серьезность ситуации”, — говорит женщина. Дома в холодильнике нашелся только кусок курицы, а в шкафу — пачка крупы. Так что Юлия взяла детей и побежала через поле в продуктовый магазин. Запаслись продуктами первой необходимости и вернулись домой, ждать развития ситуации.

Отец семейства еще с прошлой осени работал в Эстонии строителем и должен был 2 марта вернуться домой.