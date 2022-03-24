24.03.2022, 18:16
Дети думают, что это отпуск. Истории россиян, бежавших из собственной страны
FOTO: MAURI RATILAINEN / EPA / SCANPIX
Согласно данным Google, в последние недели возросло количество запросов по слову "эмиграция", а в Telegram появилось множество каналов, где жители России обсуждают способы уехать из страны, сообщает The Guardian. СМИ часто говорят о знаменитостях, которые покинули Россию, но переезжают и многие другие россияне. Их число точно неизвестно, и оно может исчисляться тысячами. Delfi рассказывает о двух семьях, которые бежали из России после того, как их страна вторглась в Украину. Имена двух главных героев изменены; они попросили об этом в целях собственной безопасности.