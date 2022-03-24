Новости России
24.03.2022, 18:16

Дети думают, что это отпуск. Истории россиян, бежавших из собственной страны

 
Лаура Дзерве
Редактор Delfi Plus
FOTO: MAURI RATILAINEN / EPA / SCANPIX
Согласно данным Google, в последние недели возросло количество запросов по слову "эмиграция", а в Telegram появилось множество каналов, где жители России обсуждают способы уехать из страны, сообщает The Guardian. СМИ часто говорят о знаменитостях, которые покинули Россию, но переезжают и многие другие россияне. Их число точно неизвестно, и оно может исчисляться тысячами. Delfi рассказывает о двух семьях, которые бежали из России после того, как их страна вторглась в Украину. Имена двух главных героев изменены; они попросили об этом в целях собственной безопасности.

Поздний вечер, съемная квартира в Стамбуле. Семилетний ребенок поскользнулся на лестнице и сильно ушиб спину. Вбегают его родители. "Мы были в панике, не понимали, что теперь делать, куда везти его на ночь глядя", - говорит отец мальчика Александр. Если бы они были дома, в России, таких вопросов не возникло бы. Ситуация разрешилась, когда Александр позвонил знакомому московскому врачу, который проконсультировал его по телефону. Но семье приходится считаться с тем, что это не обычный короткий отпуск - впереди еще много неизвестного.

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