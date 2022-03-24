Дети думают, что это отпуск. Истории россиян, бежавших из собственной страны

Поздний вечер, съемная квартира в Стамбуле. Семилетний ребенок поскользнулся на лестнице и сильно ушиб спину. Вбегают его родители. "Мы были в панике, не понимали, что теперь делать, куда везти его на ночь глядя", - говорит отец мальчика Александр. Если бы они были дома, в России, таких вопросов не возникло бы. Ситуация разрешилась, когда Александр позвонил знакомому московскому врачу, который проконсультировал его по телефону. Но семье приходится считаться с тем, что это не обычный короткий отпуск - впереди еще много неизвестного.