"Я каждый день просыпаюсь и хочу домой": честный рассказ украинки о том, каково это — бежать от войны

Я жива, я в Таллинне, со мной рядом мои родители. А там, в Киеве остались мои друзья, мои коллеги, мой брат, который с оружием в руках защищает мой родной город, 70-летняя бабушка-соседка, которая присматривает за моей квартирой, и которая не в состоянии куда-то уехать, потому что с трудом может передвигаться. Все они там, под обстрелами градов и ракет. Все они там, в непонимании того, выживут или нет. Мне страшно за них. Мне больно за все, что происходит с моими любимыми людьми и моим любимым городом. В моей голове не укладывается, как это могло случиться с нами — с такой прекрасной, дружелюбной, любвеобильной и великой нацией? Как в голове у одного подонка России родилась такая мысль — напасть на Украину?

Я никогда не могла даже подумать, что слово ВОЙНА так прочно войдет в мой лексикон, что когда-то я буду писать о ней. До войны я писала роман о своей киевской жизни, наполненной огромным спектром всевозможных эмоций: дружбы, любви, измен, разочарований… но это никогда не было о горе, страдании и смерти. Я писала любовную лирику и мечтала издать свой новый сборник стихов. Я вела свой фудблог и рассказывала украинцам о лучших ресторанах и барах моего любимого города Киева, где можно вкусно поесть и отдохнуть. Это было прекрасное время, это были, как я теперь понимаю, лучшие годы моей жизни. 24 февраля перечеркнуло мою жизнь навсегда. Теперь я пишу дневник ВОЙНЫ.

24 февраля — день, который я запомню на всю жизнь. День, который отпечатается в памяти всех украинцев. День, который невозможно забыть, в который до сих пор невозможно поверить. День, в который началась ВОЙНА…Война соседнего братского государства России против Украины. Против страны, которая жила полной счастливой жизнью. Против страны, которая никогда не собиралась ни на кого нападать. Против страны, которая принимала на своей территории граждан сотен других славянских и европейских стран. Против страны, которая жила под мирным небом и всегда прославляла принципы свободы и независимости.

Мы окунулись в новости Telegram-каналов каналов и поняли, что началась ВОЙНА. На часах было около 5 утра. Страх в глазах моих попутчиков заставил меня нажать на газ. Все молчали, никто не верил в происходящее. Когда въезжали в Луцк, за нами взорвался аэропорт, казалось, что земля расходится прямо под колесами машины. И нам уже тоже стало безумно страшно. Мы поняли, что во Львов ехать нет смысла, взрывы бомб и ракет накрыли всю Украину. Было принято решение прорываться на границу с Польшей и пытаться бежать от этого ужаса. Я не знала, что делать с кошкой — у меня не было с собой ее паспорта, никаких чипирований и прививок. Но решила, что без нее никуда не поеду, если не пропустят — останусь в Луцке.

Помню смутно как мы с друзьями сели в мою машину в ночь с 23 на 24 февраля и решили поехать во Львов . Именно в тот вечер почему-то стало страшно, и интуитивно я решила, что нужно покинуть Киев. Было несколько моментов, которые заставили меня принять такое решение, и что-то изнутри диктовало мне: едь! Но тогда, я подумала, что это просто испуг, что нужно послушать свой внутренний голос и уехать, пересидеть выходные во Львов. Никто из нас даже представить себе не мог, что больше мы не увидим тот Киев… Киев, который был еще месяц назад. Вещи в чемодан я бросала сумбурно — все, что могло пригодиться на неделю: пару джинсов, свитеров, белье, самая необходимая косметика и кошка. Фросю некому было оставить, потому что друзья уезжали со мной, а родителей я попросила на всякий случай побыть на даче в 50 км от Киева. Чемодан с самыми необходимыми вещами, перевозка с кошкой, термос с чаем, заграничный паспорт и ноутбук, которые всегда со мной — что еще было нужно для веселой поездки на львовский викенд? Ночная трасса в житомирском направлении была абсолютно пустая, я задавалась вопросом: ну какая война? Никто никуда не едет, только мы, сумасшедшие, почему-то несемся вдаль. Когда мы проехали город Ровно подруге позвонила сестра и сказала, что в Киеве раздаются страшные взрывы, что они проснулись от них и не понимают, что происходит?

Когда приехали к границе в Новгород-Волынске — уже образовалась приличная очередь из машин. Люди уезжали семьями — с маленькими детьми, старыми родителями, собаками, кошками. Я первый раз проходила границу сухопутным путем, не понимала, как это все происходит. Мы двигались очень медленно, выходили курить, все общались, никто до конца не понимал, как надолго мы уезжаем за территорию страны, но лица людей были грустными и удрученными. В очереди выяснилось, что на польской границе пускают даже без биометрических паспортов и без документов на домашних питомцев. Я успокоилась — Фрося будет со мной. 7 часов таможни, долгое ожидание документов для друга беженца из Белоруссии и мы в Польше. В ночь добрались до Люблена и поселились в первой попавшейся гостинице.

Здесь меня накрыла истерика. Спустя сутки, в другой стране я осознала весь ужас происходящего. Все это время звонили друзья, родители, все спрашивали, что делать и как дальше жить. Я не знала, что ответить. Я понимала, что мы спасены, но было жутко больно и страшно за всех тех, кто оставался в Украине, которую продолжала бомбить и начала уничтожать Россия. Сегодня ровно месяц, как началась война, а мне кажется, что это один долгий день. Я не веду отсчет дней недели, я не помню дат, я потерялась во времени. Я жду только одного: окончания этой жуткой несправедливой войны и победы Украины.

Я каждый день просыпаюсь и хочу домой