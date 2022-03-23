ФОТО | Ругательства, знаки Z и свастика: Пирита страдает от засилья граффити

По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, действия граффити-хулиганов являются вечной проблемой — ежегодно районная управа затрачивает на ликвидацию последствий четырехзначную сумму. Но в этом году графффити особенно много. ”Самой активной зоной граффити-атак стала недавно прошедшая реконструкцию игровая площадка парка Меривялья. Помимо граффити, на детских игровых аттракционах написаны ругательства, нацарапаны знаки Z и свастика. Хулиганы испортили скамейки, мусорные урны, урны для собачьих испражнений, контейнеры для сбора отходов, стены, подстанции — одним словом, все что попалось под руку”, — рассказал Лийнат.

Больше всего такого хулиганства в Меривялья, но страдают и другие участки Пирита.

”Это совершенно недопустимо и расценивается как умышленная порча чужого имущества. В прошлом году мы вложили в реконструкцию игровых площадок Пирита, в сооружение новых и в их обслуживание более полумиллиона евро. Например, обновление игровой площадки парка Меривялья обошлось в 165 000 евро, игровая площадка парка Козе стоила 112 000 евро и т.д. Теперь очистка испорченных поверхностей, специальная мойка и покраска потребует тысяч евро из казны районной управы”, — отметил Лийнат.

Управа Пирита просит всех, кто заметит людей, которые пачкают стены, игровые площадки и любые другие предметы, незамедлительно сообщать об этом полиции, поскольку речь идет об умышленной порче имущества, которую следует наказывать. ”Я надеюсь на внимательность и помощь горожан, потому что только вместе мы сможем остановить хулиганов и содержать Пирита в чистоте”, — сказал Лийнат.