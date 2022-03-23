ПОДКАСТ | Как благодаря одному эстонскому слову можно сдержать смех, устроить день рождения и завести собаку?

Прослушав наш четвёртый подкаст, постарайтесь усвоить, что в эстонском языке слово ”pidama” — ”держать” или ”должен” на самом деле является исходной формой двух разных слов. Одна из них означает обязательство — то, что мы должны сделать, включая намерения или вероятности, например: я должен убраться, я должен отдохнуть, должен был начаться дождь. А вот второе слово ”pidama” означает какую-либо область действия либо празднование события, нахождение в каком либо состоянии либо выражение эмоций.

В последнем случае полный смысл становится ясным только с дополнительным словом: sõna pidama — сдержать слово, naeru pidama — сдержать смех, sünnipäeva pidama — устроить день рождения, koera pidama — завести собаку. Единственная форма, в которой различаются эти два глагола, — это утвердительная форма прошедшего времени: ”Мне пришлось вынести это на помойку”, но ”Вчера я устроил день рождения”. Поверьте, возможностей для выразительной эстонской речи довольно много! Убедитесь в этом сами, прослушав наш диалог.

Слушайте подкаст:

"Дорогие читатели и слушатели Delfi, вас приветствует Дом эстонского языка Фонда интеграции. Мы рады представить наш новый проект — серию подкастов Нарвского дома эстонского языка под названием ”Näita oma keelt/Покажи свой язык”. Цель данного проекта заключается в том, чтобы помочь изучающим эстонский язык почувствовать себя более комфортно при общении с носителями языка. Преподаватели Нарвского дома эстонского языка Юлия и Пилле, которые в необычном весёлом формате диалога обсуждают нюансы разговорного эстонского языка, сравнивают особенности эстонской и русской грамматики и лексики, и даже задают домашнее задание", — описывают подкаст преподаватели.

Всего в проекте 12 подкастов. Продолжительность каждой программы составляет примерно 5–8 минут. Каждая серия будет размещаться на портале Delfi раз в две недели. При создании проекта к выбору тем учителя подходили очень ответственно, обсуждая каждую деталь. Команда Нарвского дома эстонского языка очень надеется, что проект ”Näita oma keelt” вызовет у вас интерес, дорогие читатели, и поможет без проблем найти общий язык!