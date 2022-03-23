”Военные не стреляют по гражданским — до тех пор, пока гражданские не берут в руки оружие и не целятся в наших военных”. Песков — о жертвах среди мирного населения Украины

”Медуза”: На днях стало известно, что в Харькове в результате обстрела со стороны российских войск погиб 96-летний Борис Романченко, который в годы Великой Отечественной войны сумел выжить в нескольких нацистских концлагерях, в том числе в Бухенвальде. Генпрокуратура Украины возбудила первое уголовное дело об изнасиловании украинской женщины российскими военнослужащими. Также прокуратура сообщает о гибели минимум 120 украинских детей с начала войны. Скажите, пожалуйста, это и есть так называемая ”денацификация”? Почему, хотя Минобороны РФ утверждает, что наносит удары только по военным объектам и местным националистам, в Украине продолжают страдать и гибнуть невинные мирные люди?

Дмитрий Песков: Скажите, пожалуйста, эту информацию вы получили только от Генпрокуратуры или от других источников также?

”Медуза”: Ну в частности информацию по поводу Бориса Романченко сообщали не только украинские источники, но и немецкие фонды, которые помогают бывшим узникам концлагерей.

Дмитрий Песков: Понятно. А они уверены, что он не погиб под перекрестным огнем националистических батальонов? А вы можете быть уверены?

”Медуза”: Мы понимаем, что в условиях военных действий мы не можем быть стопроцентно уверены ни в какой информации.

Дмитрий Песков: Ну тогда вы наверное должны по-другому формулировать свой вопрос. Утверждается, что… Заявляется, что… В то же время, не проверено. Согласитесь.

”Медуза”: Да, поэтому я делаю отсылки на каждые сведения.

Дмитрий Песков: Хорошо. Так. Теперь я отвечаю. Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским. И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам. Это первое.

Информации про изнасилование женщины не верим вообще. Это ложь.