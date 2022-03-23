Украинским беженцам отдадут места в детсадах? Белобровцев: этого не произойдет

В Центре встречи военных беженцев в Таллинне у приезжих спрашивают, хотят ли они отдать детей в местные школы и детсады. Как заверил вице-мэр Вадим Белобровцев, к концу прошлой недели было подано около 1200 заявлений на обучение в школах, плюс 400 заявлений на место в детском саду.

По его словам, в Таллинне около 1000 свободных мест в детских садах. Однако многие родители подтвердят, что порой крайне сложно устроить ребенка в детсад без очереди.

"Как такое получается, что около 1000 свободных мест, при это люди стоят в очередях? Очень просто. Существуют более популярные садики, существуют более популярные микрорайоны. На некоторые детсады достаточно высокий спрос. Люди хотят получить садик рядом с домом, но нередка ситуация, когда такой возможности нет. В то же время в других учреждения достаточно свободных мест, чтобы принять желающих", — ответил Белобровцев на вопрос репортера RusDelfi.

Некоторые опасаются, что приезжим будут отданы места в очереди в детсад. Вице-мэр заверяет, что такого не произойдет. "Очереди как есть, так и будут двигаться дальше. Никакую очередь разрушать не будут. Прибытие беженцев не влияет на существующие очереди. Военным беженцам будут предложены только свободные места в детсадах, где нет очереди", — добавил центрист. Список свободных мест смотрите здесь.

Естественно, люди боятся потерять рабочее место, место в детском саду, все это по-человечески понятно, добавил он. "Но я всегда говорю, эмоции — плохой советчик. Нужно спокойно и рационально реагировать на любую ситуацию".