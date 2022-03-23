Украинским беженцам отдадут места в детсадах? Белобровцев: этого не произойдет
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев развеял слухи, якобы приезжим из Украины дадут приоритетное право на место в детский садах столицы Эстонии. По его словам, им предоставят только свободные места.
В Центре встречи военных беженцев в Таллинне у приезжих спрашивают, хотят ли они отдать детей в местные школы и детсады. Как заверил вице-мэр Вадим Белобровцев, к концу прошлой недели было подано около 1200 заявлений на обучение в школах, плюс 400 заявлений на место в детском саду.
По его словам, в Таллинне около 1000 свободных мест в детских садах. Однако многие родители подтвердят, что порой крайне сложно устроить ребенка в детсад без очереди.
"Как такое получается, что около 1000 свободных мест, при это люди стоят в очередях? Очень просто. Существуют более популярные садики, существуют более популярные микрорайоны. На некоторые детсады достаточно высокий спрос. Люди хотят получить садик рядом с домом, но нередка ситуация, когда такой возможности нет. В то же время в других учреждения достаточно свободных мест, чтобы принять желающих", — ответил Белобровцев на вопрос репортера RusDelfi.
Некоторые опасаются, что приезжим будут отданы места в очереди в детсад. Вице-мэр заверяет, что такого не произойдет. "Очереди как есть, так и будут двигаться дальше. Никакую очередь разрушать не будут. Прибытие беженцев не влияет на существующие очереди. Военным беженцам будут предложены только свободные места в детсадах, где нет очереди", — добавил центрист. Список свободных мест смотрите здесь.
Естественно, люди боятся потерять рабочее место, место в детском саду, все это по-человечески понятно, добавил он. "Но я всегда говорю, эмоции — плохой советчик. Нужно спокойно и рационально реагировать на любую ситуацию".
Как нынешний кризис повлияет на систему образования Эстонии? По мнению Белобровцева, если количество беженцев начнет превышать количество свободных мест в школах и детсадах, то качество услуги может упасть. "Сейчас мы делаем все, чтобы этого не допустить. Пока мы видим, что количество беженцев сокращается. На данный момент, мы можем прогнозировать, что мы справимся. Мы можем обеспечить качественное образование. Очень важно, чтобы государство финансово и морально нас поддерживало, этого не всегда хватает", — утверждает вице-мэр по вопросам образования, спорта и культуры.
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