Надо ли делать бустерную прививку от COVID-19 детям в возрасте 12–17 лет?

”Данные в Эстонии показывают, что в этой возрастной группе из-за COVID-19 госпитализация требуется очень малому количеству больных. Поэтому, по нашей оценке, детям в возрасте 12–17 лет бустерная прививка нужна в первую очередь при наличии определенных состояний здоровья и заболеваний, то есть в случаях, когда имеется риск тяжелого течения болезни”, — объяснила член комиссии доктор Марье Оона.

Оценить необходимость получения бустерной дозы может врач, также бустерная прививка может быть нужна в случае, если требуется посетить страну с высоким уровнем заражения.

Комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по лекарственным средствам для человека 24 февраля 2022 года дал оценку, что вакцину Comirnaty от производителя Pfizer/BioNTech в качестве бустерной дозы при необходимости можно вводить детям старше 12 лет. Бустерная доза нужна тем, кто прошел первичный курс вакцинации, для того, чтобы восстановить защитный эффект от вакцины, который со временем снижается. На основе имеющихся данных можно сделать вывод о том, что бустерная доза оказывает на организм подростков такое же влияние, что и на взрослых. Новых проблем, связанных с безопасностью вакцин, выявлено не было.

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике — это комиссия, консультирующая Министерство социальных дел по вопросам государственной программы иммунизации и прочим вопросам, связанным с вакцинацией. В нее входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здоровья, Больничной кассы и Министерства социальных дел.

Номерок для получения бустерной прививки для детей в возрасте 12–17 лет можно забронировать с завтрашнего дня, 24 марта посредством диги-регистратуры.

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