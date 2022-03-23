ASUS Vivobook 13 Slate OLED: ноутбук, планшет и телевизор

Зачем покупать несколько устройств на разные случаи жизни, если можно предусмотреть базовые сценарии заранее и сложить все необходимое в одну коробку? Вероятно, именно такой логикой руководствовался ASUS при разработке универсального трансформера Vivobook 13 Slate OLED.

Тех, кто в первую очередь думает о развлечениях, порадует большой и яркий экран на топовой OLED-матрице. ASUS не без оснований утверждает, что пользователь получает настоящий домашний кинотеатр в компактном варианте. Экран с соотношением сторон 16:9 (оптимально для просмотра фильмов) отображает более миллиарда цветов, имеет 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и контрастность 1 000 000:1. Он способен поддерживать одинаковую цветопередачу даже при низких настройках яркости: очень приятная особенность, если вы смотрите фильм вечером в собственной квартире.

Кроме того, стоит отметить низкий уровень излучаемого синего света (на 70 % ниже, чем экраны большинства ноутбуков). У зрителя гораздо меньше устают глаза. Удобства добавляет магнитная подставка, которая позволяет установить планшет так, как вам удобно, на любой плоской поверхности. В том числе и вертикально. Так удобнее, например, скроллить ленты соцсетей.

Впрочем, просмотр фильмов и интернет-сайтов — далеко не все, на что способен Vivobook 13 Slate OLED. Во-первых, это полноценный ноутбук на Windows 11, то есть на нем можно использовать все популярные приложения, от офисных пакетов до не самых требовательных игр. Во-вторых, в наборе поставляется отсоединяемая клавиатура, которая буквально за секунду превращает домашний центр развлечений в рабочую машину. Клавиатура тут более чем достойная, да еще и с большим тачпадом. Работать с текстом будет очень комфортно. В-третьих, сенсорный экран вместе со стилусом профессионального уровня позволяет решать творческие задачи: рисовать или делать пометки по ходу лекции.

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