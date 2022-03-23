За сутки в Эстонии выявлено 1830 случаев заражения коронавирусом, умерли 19 человек

По состоянию на утро 23 марта в больнице находятся 452 зараженных коронавирусом пациента. Из них 192 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 118, или 61,5%, не вакцинированы и 74, или 38,5%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 3,6 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 97 новых историй болезни, из которых в 66 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 23,9 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло 19 зараженных коронавирусом в возрасте 63-96 лет.

За последние сутки проанализировали 4 268 результатов теста, из которых 1 830 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 99 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 109 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 560 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 66. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 441 350 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,3%.

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