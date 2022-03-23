Лутсар: пора задуматься о четвертой прививке от коронавируса

По словам бывшего руководителя Научного совета, профессора Ирьи Лутсар, больницам уже следует готовиться к возможной осенней волне коронавируса, чтобы потом не пришлось ограничивать плановое лечение, пишет RusERR.

"Больницам следует составить планы, как изолировать ПЦР-позитивных. Во многих странах от самоизоляции отказались, например, в ЮАР и Швеции", — сообщила Лутсар.

Результаты мониторинга показывают, что антитела к коронавирусу есть у почти 90% взрослого населения, но вопрос в том, как долго они сохраняются. По оценке Лутсар, следует начать думать о четвертых прививках, которые пожилым можно было бы сделать до осени.

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