Norstat: популярность реформистов продолжает расти, центристов — падать

По данным последнего опроса, рейтинг реформистов за неделю вырос на 1,3 процентного пункта и достиг 27,7%. За последние шесть недель поддержка Партии реформ выросла на 6,4 процентных пункта.

На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой снизилась с 21,8% до 21,5%.

На третьей строчке по-прежнему располагается не представленная в парламенте партия "Эстония 200", поддержка которой за неделю снизилась с 18,8% до 18,3%.

Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с очередным рекордно низким рейтингом в 16,3%, социал-демократов готовы поддержать 7,9% избирателей, а Isamaa - 6%.

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