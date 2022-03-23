"Родители не должны хоронить детей". Истории спасшихся из осажденного Мариуполя

На соседней с Артемом кровати лежит 15-летняя Маша, тоже из Мариуполя. Ей ампутировали правую ногу после того, как ее оторвало взрывом российского снаряда.

Кажется, что весь ужас, который безжалостные российские бомбардировки сотворили с людьми, оказавшимися в осажденном Мариуполе, сосредоточен в областной детской больнице в соседнем городе Запорожье.

Сюда эвакуированы сотни людей. Физические раны тех, кто выживет, заживут. Психологические травмы останутся с ними навсегда.

Врачи и выжившие родственники погибших и раненых детей попросили корреспондента Би-би-си рассказать их истории.

"Маша, потерявшая ногу, была настолько травмирована, что не ела и не пила несколько дней. Она не могла психологически справиться с тем, что произошло. Нам пришлось кормить ее внутривенно, — рассказывает доктор Юрий Борзенко, заведующий Детской больницей. — А другой мальчик, шестилетний, который к нам попал с черепно-мозговой травмой, сказал без слез: "ненавижу Россию".

То, что происходит в Мариуполе — это гуманитарная катастрофа, возможно, даже военное преступление. Около 90% зданий города были повреждены или разрушены. После обстрела Драмтеатра, в подвале которого укрывались более 1000 человек, позже в Мариуполе обстреляли здание художественной школы, где прятались 400 человек.

Те, кому удалось выехать из Мариуполя, рассказывают о невообразимых ужасах: о телах, лежащих на улицах, о разрушенных домах. Говоря про это, они как бы дистанцируются между собой и тем, что они видели.

В кафе в центре Днепра, которое тоже попало под обстрел российских войск, корреспондент Би-би-си встретил Оксану Гусак. На прошлой неделе Оксана вместе со своим мужем Андреем и родителями бежала из Мариуполя по заминированным дорогам, пройдя сквозь дюжину блокпостов российской армии.